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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب يصل لـ7 آلاف جنيه.. 330 فرصة عمل جديدة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:49 ص
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 330 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن بالقاهرة، وبراتب يصل لنحو 7 آلاف جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 15 مديرا ماليا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالحسابات، وذلك براتب يصل لـ7 آلاف جنيه.

كما تحتاج الشركة، 10 مدير مبيعات، وذلك براتب يتراوح من 4000 إلى 5000 جنيه، على أ، يكون المتقدم لديه خبرة بالمبيعات في مجال الأمن.

وتطلب الشركة أيضا، 15 سكرتيرة تنفيذية، على أن تكون لديها خبرة بالحاسب الآلي، وأيضا 15 محاسب عام، على أن يكون لديه خبرة بالحسابات، وذلك لأصحاب المؤهلات العليا، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 4000 جنيه.

وتتضمن الوظائف أيضا، 100 فرد أمن للعمل بالشيخ زايد، براتب 2700 جنيه، و100 فرد امن للعمل بأكتوبر، براتب 2500 جنيه، وذلك بشرط الحصول على مؤهل متوسط، أو إعدادية.

كما تحتاج الشركة، 15 مشرف أمن، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة، وذلك براتب 3200 جنيه، وأيضا 60 فرد امن للعمل ببرج العرب، على أن يتم توفير وجبة وسكن، وذلك براتب 2400 جنيه.

ويشترط في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يتراوح عمره بين 20 إلى 50 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي، واجتماعي، وسكن، ووجبات، وزيادة كل 6 شهور.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01113714156، أو التواصل عبر الواتساب على رقم 01060229639، أو التوجه لمقر الشركة في 11 شارع نوبار، بجوار مطعم الشبراوي، محطة مترو سعد زغلول، القاهرة.

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