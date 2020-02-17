متحدث «الطيران»: نفكر في فتح خطوط جديدة بين الأقصر والغردقة (فيديو)

قال باسم عبد الكريم، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران، ستوفر خط مباشر بين لندن وشرم الشيخ يوم 29 فبراير الجاري، كما سيتم تشغيل خط بين الأقصر وشرم الشيخ.وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر للطيران تفكر في فتح خطوط جديدة بين الأقصر والغردقة لجذب السائحين.وأوضح أن مطار سفنكس دخل الخدمة مؤخرا، مضيفًا أنه جار زيادة الطاقة الاستعابية له، إذ كان يستقبل 300 راكب في الساعة، وجار إنشاء مبنى جديد بطاقة استعابية تصل إلى 900 راكب في الساعة، على أن يتم الانتهاء منه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.