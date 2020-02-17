رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مع تزايد العدوى بـ«كورونا».. اليابان تحد من التجمعات العامة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:43 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط.

وتسبب تفشي الفيروس، الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي وأدى حتى الآن لوفاة أكثر من 1700 شخص، في إلغاء فعاليات عامة كبرى وإلحاق الضرر بالناتج الاقتصادي والسياحة في اليابان.

ويقول محللون، إن انتشار الفيروس، والذي أطلق عليه "سارس-كوف-2"، على نطاق أوسع قد يقلل النمو الاقتصادي ويدفع البلاد نحو الركود.

وقال مصدر مطلع لـ "رويترز"، إن منظمي ماراثون طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس، وعددهم 38 ألفا، أنهم لن يسمح لهم بالمشاركة وسيقتصر السباق بدلا من ذلك على أبرز المنافسين المحترفين.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

منذ حوالي 22 ساعة

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

منذ حوالي 15 ساعة

هانى شاكر لـ«المصنفات»: بلغوا «الآداب» عن محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 1770 شخصًا

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

إصابة 99 يابانيًا إضافيا بـ كورونا على متن «السفينة الموبوءة»

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

«كورونا» يضر صناعة السيارات عالميًا

«سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

«أنثروبولوجيا الصراع الاجتماعي» بمركز القاهرة للفنون 4 مارس

«قبل البدء» دورة في الديانات بالمركز الثقافي البريطاني الثلاثاء

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

«مدينة الشمس».. رواية تمزج التأريخ بالتخيل في حبكة بوليسية