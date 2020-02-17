مع تزايد العدوى بـ«كورونا».. اليابان تحد من التجمعات العامة

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط.وتسبب تفشي الفيروس، الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي وأدى حتى الآن لوفاة أكثر من 1700 شخص، في إلغاء فعاليات عامة كبرى وإلحاق الضرر بالناتج الاقتصادي والسياحة في اليابان.ويقول محللون، إن انتشار الفيروس، والذي أطلق عليه "سارس-كوف-2"، على نطاق أوسع قد يقلل النمو الاقتصادي ويدفع البلاد نحو الركود.وقال مصدر مطلع لـ "رويترز"، إن منظمي ماراثون طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس، وعددهم 38 ألفا، أنهم لن يسمح لهم بالمشاركة وسيقتصر السباق بدلا من ذلك على أبرز المنافسين المحترفين.