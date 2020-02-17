تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وتوقعات بهبوط أكبر

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الإثنين 17 فبراير، بقيمة جنيه واحد فقط، مع توقعات بهبوطها حال استمرار تراجع سعر أوقية الذهب عالميا.وسجل سعر الذهب اليوم 689 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، العيار الرئيسي لسوق الصاغة في مصر، بالتزامن مع تراجع طفيف لسعر أوقية الذهب عالميا بقيمة دولارين مسجلة 1581 دولارا حتى الآن.وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر:- عيار 18.. 591 جنيها للجرام.- عيار 21.. 689 جنيها للجرام.- عيار 24.. 787 جنيها للجرام.- الجنيه الذهب- 5512 جنيها.- أوقية الذهب- 1581 دولارا.