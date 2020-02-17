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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تحرر 490 إزالة إدارية خلال أسبوع

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:40 ص
إزالة عربيات
إزالة عربيات
مصطفى عبدالله
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تمكنت عدة أحياء بالقاهرة خلال أسبوع، من تنفيذ 490 قرارا إزالة إدارية، و62 محضرا إشغال طريق و7 محاضر بيئة، و41 محضرا بائعا متجولا و32 محضرا إدارة بدون ترخيص، و77 قرارا بالإغلاق الإداري، ورفع 22 سيارة مجهولة بدون ترخيص.

وشمل ذلك مناطق السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق مدينة نصر بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلى والموسكى والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة بالمنطقة الغربية والمعادى ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام بالمنطقة الجنوبية.

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومى فى شن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بحزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية وخاصة السيارات المتهالكة في الشوارع.
محافظة القاهرة تحرر 490 إزالة إدارية خلال أسبوع
محافظة القاهرة تحرر 490 إزالة إدارية خلال أسبوع
محافظة القاهرة تحرر 490 إزالة إدارية خلال أسبوع
محافظة القاهرة تحرر 490 إزالة إدارية خلال أسبوع

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