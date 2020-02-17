بدء تشغيل مشروع صرف صحي كفر دمنهور القديم بـ20 مليون جنيه

أطلق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، إشارة البدء لتشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية كفر دمنهور القديم بزفتى.جاء ذلك عقب افتتاح المشروع الذي يضم (محطة رفع - شبكة انحدار بطول ٩.٥كم - خط طرد بطول ٥٥٠م) بإجمالي تكلفة ٢٠ مليون جنيه ويخدم ٥ آلاف مواطن.حضر الافتتاح؛ أعضاء مجلس النواب عن مركز زفتى ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ورئيس مركز ومدينة زفتى.وعقب الافتتاح؛ أكد محافظ الغربية أنه جار العمل بمشروعات صرف صحي في ١٩ قرية بمركز زفتى مقرر الانتهاء منهم تباعًا خلال عام ٢٠٢١.