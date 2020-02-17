بـ9.3 مليون جنيه.. بدء تنفيذ مشروعات تنموية في قرية القلمون

أعلن اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تنفيذ 3 مشروعات تنموية وخدمية بقرية القلمون بتكلفة 9 ملايين و300 ألف جنيه.وأكد الفحام، الانتهاء من مشروع إنشاء مدرسة القلمون الثانوية بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وستدخل الخدمة مباشرة عقب الانتهاء من توصيل خدمة الإنترنت لها خلال اليومين المقبلين.وأضاف رئيس المركز، أنه جرى الانتهاء من مشروع مبنى رئاسة الوحدة المحلية لقرية القلمون على مساحة 470 مترًا مربعًا، بتكلفة مليون و100 ألف جنيه، وسيجري افتتاح مبنى رئاسة الوحدة المحلية للقرية في شهر أبريل المقبل.وأكد أنه جاري حاليًا تطوير مكتب بريد قرية القلمون بتكلفة مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة البريدية المقدمة لجماهير القرية، وستنتهي أعمال التطوير خلال الفترة القليلة المقبلة.