الصين تبدي استعدادها لدعم اليابان في مكافحة «كورونا»

أبدت الصين، استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للجانب الياباني لمكافحة تفشي فيروس "كورونا الجديد"، مشيرة إلى أنها تولي اهتماما كبيرا للتطورات المتعلقة بالفيروس.صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" في مؤتمر صحفي، تعليقا على ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العديد من المناطق باليابان وتحذير لجنة خبراء من أن اليابان في المرحلة الأولى لعملية تفشي وأن الأمر يصبح أكثر صعوبة للسيطرة عليه، وتأكيد الحكومة اليابانية أن المرض بلغ مرحلة جديدة تستدعي تعزيز التدابير الوقائية.وقال شوانج: "على الرغم من أن الوضع الحالي للفيروس في الصين لا يزال شديدا، إلا أن الصين ترغب في زيادة تبادل المعلومات والخبرات مع اليابان"، مبديا استعداد الصين للحفاظ على التواصل والتنسيق مع اليابان، وتعزيز التعاون في مجال الوقاية من الأوبئة، وحماية حياة وصحة شعبي البلدين بشكل مشترك، والحفاظ على أمن الصحة العامة في المنطقة والعالم.