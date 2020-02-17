لجنة النقل بالبرلمان تتفقد مشروعات بمحافظة أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، في إطار الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة، لتفقد عددا من مشروعات النقل والمواصلات والمحاور.رحب المحافظ، بالوفد البرلماني، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطن، لافتا إلى أنه يحرص على التواصل الدائم مع نواب المحافظة للتشاور في كافة الملفات والقضايا التي تهم مواطني أسوان.وأشاد المحافظ، بالدور الذي يقوم به الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في خدمة أسوان، مشيرا إلى أنه يحرص على تلبية طلبات نواب البرلمان لما فيه صالح المواطن الأسواني.وأكد اللواء أشرف عطية، أنه يحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى أنه يتلقى العديد من الرسائل عبر "واتس آب" ويتم التعامل مع كافة الشكاوى مباشرة.وفيما يتعلق بنواب المحافظين، أكد أنه مصر على تدريبهم ليكونوا مؤهلين لتحمل مسئولية منصب محافظين، مشيرا إلى أن له نائبين وسيكون في منتهى السعادة عندما يتم الاستعانة بهما فيما بعض كمحافظين.من جانبه، وجه هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، الشكر لمحافظ أسوان على الدور الذي يقوم به من أجل وضع لحل للمشكلات القائمة، وتذليل العقبات أمام عمليات التنمية والاستثمار.وأشار إلى أن النمو المتوازن ينجح في المناطق صاحبة الاقتصاد المتنوع مثل محافظة أسوان التي يوجد بها العديد من المقومات مثل السياحة والزراعة والصناعة.وقال عبد الواحد: "اللي عايز يبدأ طريق نهضة حقيقة لازم يعمل طريق"، مشيرا إلى أن وزارة النقل في عهد الفريق كامل الوزير تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة قطاعات النقل والمواصلات من أجل تحقيق نهضة حقيقة وتنمية اقتصادية كبرى.وطالب من المحافظ والقيادات التنفيذية، استغلال وجود لجنة النقل بعرض كافة المشكلات في قطاع النقل، واستعراض كافة العقبات التي تعوق التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن الكثير من توصيات اللجنة في الزيارات الميدانية يتم تنفيذها من جانب الحكومة.شارك في الاجتماع نواب محافظة أسوان، محمد سليم، وياسين عبد الصبور، وشرعي صالح.ويضم الوفد البرلماني، خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، وجمال آدم، ووحيد قرقر، وعبد الهادي بعجر، وحسين أبو الوفا، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.