أسعار الخضروات اليوم الإثنين 17 فبراير

استقرت أسعار الخضروات، اليوم الإثنين 17- 2- 2020، بجميع أصنافها في سوق العبور للجملة، وبحسب ما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، يأتي ذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلي من بعض السلع والأصناف بفضل السياسات التي اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيه بينما أسعار البطاطس 2- 3 جنيهات، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 -11 جنيها، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدي بين 3-5 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة 3-6 جنيهات، والخيار ما بين 3 –5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، وانخفض سعر البسلة ليتراوح بين 7-10 مقابل 8-12 جنيها.وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.