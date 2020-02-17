إنجاز 70% من مسار نقل 22 مومياء ملكية

قال اللواء إبراهيم معوض، مسئول المتابعة المركزية وإدارة الأزمات والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إنه تم إنجاز 70% من مخطط مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات.وأكد معوض في تصريحات لـ"الدستور" أن العمل جار على طلاء العقارات من جديد بطريق الكورنيش ناحية مصر القديمة والمرور على الرصف والأرصفة ومراجعة الإنارة والأعمال التجميلية من تقليم أشجار ومسطحات خضراء بنطاق المسار.وأشار مسئول غرفة الأزمات وغرفة المتابعة المركزية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إلى أن محافظ القاهرة يتابع الأعمال الجارية بمسار الـ22 مومياء، ويرفع له تقريرا دوريا بما تم الانتهاء منه حسب أجندة العمل الخاصة بمحافظة القاهرة.