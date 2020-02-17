بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

علق الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه عن عمله بسبب فيديو الفنان محمد رمضان، على حملات المقاطعة التى انتشرت على السوشيال ميديا لمقاطعة «رمضان»، قائًلا:« كتر خير الناس مش عارف أشكرهم إزاى».وعن قرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بمنع محمد رمضان وعمر كمال وحسن شاكوش وكل مطربى المهرجان من الغناء، قال أبو اليسر فى تصريح خاص لـ«الدستور»: «كتر خيره هانى شاكر سندنا وواقف فى ضهر الناس، وأنا بشكره علشان دى بداية شرارة تنضف الدنيا».وشن هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، هجومًا حادًا على مطربى المهرجانات، قائلًا: "المهرجانات لا تليق باسم مصر، ومش كل حاجة عليها مشاهدات كثيرة تبقى كويسة، وهؤلاء لن يكونوا أعضاء عاملين أو منتدبين".وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: "كل مطربى المهرجانات مش هيشتغلوا ومش هنحتضنهم تانى ولا حتى بترخيص، وهذه الأغانى مرفوضة تمامًا وهنقفل عليها الباب نهائي".وواصل: "سيتم إيقاف كل مطربى المهرجانات حتى أوكا وأورتيجا، ولن نعطى تصاريح تانى لمطربى المهرجانات".