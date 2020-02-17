جهازي السادات والشروق يدشنان حملة لغلق المحلات المخالفة

دشن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات، حملة مكبرة صباح اليوم الاثنين، على المحلات، لإزالة الإشغالات ومنع العشوائية بالمدينة، وضبط المخالفين.وأوضح أن الحملة التي شنها الجهاز بمشاركة إدارات التنمية والأمن وشرطة التعمير والزراعة وشرطة المرافق، الحملة لإزالة الإشغالات ونظافة شاملة لسوق المنطقة السكنية الرابعة وكذلك محور خدمات الحى الثانى ومول السلام، أسفرت عن غلق 10 محلات تعمل بنشاط مخالفًا.وأكد استمرار الحملات اليومية على جميع مناطق وأحياء المدينة لمنع العشوائية وإزالة الانشغالات أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة.وفي نفس السياق وبناء على خطة الدولة القضاء على العشوائيات بالمدن الجديدة، صادر المهندس عبد الروؤف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، إشغالات بائع مأكولات متجول بمنطقة (إسكان الشباب 70 متر) جنوب المدينة، وتم تحرير محضر مخالفة بذلك.ووجه رئيس الجهاز، أثناء المرور الدورى، بتكثيف الحملات بكافة أنحاء المدينة للحفاظ على الصورة الحضارية لمدينة الشروق، موضحا أنه أصدر قرارًا بحل مشاكل الباعة المتجولين، وأماكن مخصصة لهم.