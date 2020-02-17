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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مصرية تلتقط سيلفي مع صينيين: «مالهمش ذنب» (صور)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:25 م
سيلفي مع صينيين
سيلفي مع صينيين
ريم محمود
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في لافتة إنسانية، قامت فتاة بنشر صورة «سيلفى» لها مع أشخاص صينيين وكتبت عليها «الصينيين مش فيروسات ومالهمش ذنب» وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الصينى وظهور أول حالة فى مصر خلال الايام الماضية.

قالت ياسمين عبيد، البالغة من العمر 25 عامًا وتعمل معلقة صوتية، إن يوم 2 فبراير كانت فى الطيارة ومعها عدد من الصينيين قائلة: "كان الرعب والخوف يسيطر على الركاب"، مؤكدة أنها كانت متوجهة فى عمل خارج مصر، حيث أنها ضمن اللجنة التنظيمية للتجمع الإعلامى العربي من أجل الأخوة الإنسانية.

وأضافت ياسمين عبيد، لـ"الدستور"، أنها قامت بفتح الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة سيلفى إلا أنها قد تفاجأت أن الصينين ورائها يضحكون لها فى الصورة لذلك خلعت الكمامة والتقطت الصورة معهم وهم يضحكون قائلة: "مكنش ينفع أتنمر أو أتعامل بطريقة غير إنسانية وأحسسهم أنهم منفرين".

وأوضحت أنها بعد ذلك قامت بشكرهم على الصورة، مؤكدة أن ردهم كان غير متوقع حيث قال لها أحد الاشخاص الصينيين: "شكرا ليكي انتي لأنك الوحيدة تقريبا اللي متعاملتيش معانا على إننا ڤيروسات! الشعب الصيني دلوقت يتم التعامل معه بنظرات بشعة وبتنمر وعنصرية في كل حتة! رغم إن نسبة المصابين مننا بالمرض لا تتعدى 1%من عدد سكان الصين فمش منطقي نتعامل بالطريقة اللي بتضايقنا دي".

وتابعت ياسمين، أنها أبدت اعتذارا له، مؤكدة أن الشعب المصري يتميز بخفة الدم فقط ولا يقصد مضايقتهم، قائلة: "الصينيين مش ڤيروسات ومعظمهم مالهوش ذنب في المرض اللي انتشر فرفقًا بيهم".



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