عمران خان يؤكد مجددًا سعي بلاده لتحقيق السلام في أفغانستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاثنين، مجددا سعي بلاده لتحقيق السلام في أفغانستان لأن عدم الاستقرار بها ليس في مصلحة بلاده.وأعرب خان - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - عن اعتقاده بأن شعب أفغانستان عانى أكثر من أي مجتمع بشري آخر، متمنيا نجاح محادثات السلام الحالية.وأوضح أن باكستان لا تسعى إلى تحقيق السلام في أفغانستان لأنها تستضيف 1.4 مليون لاجئ أفغاني، ولكن لأن شعب أفغانستان يستحق هذا السلام.جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الباكستاني أمام مؤتمر دولي حول اللاجئين الأفغان في إسلام أباد، وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها باكستان إلا أنها تمكنت من الحفاظ على علاقة رائعة مع اللاجئين الأفغان.ويعقد هذا مؤتمر في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) تحت عنوان "40 عاما على اللاجئين الأفغان في باكستان: شراكة جديدة للتضامن" يومي 17 و18 فبراير الجاري بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.