العراق تعتقل 3 إرهابيين في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في مدينة الموصل بمحافظة نينوي.وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن عناصر الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين في منطقتي حي الشفاء والعمل الشعبي في حمام العليل ب‍الموصل.وأوضحت أن المعتقلين من العناصر، شاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية العراقية، وقدموا معلومات عن القطاعات الأمنية والمتعاونين معها.