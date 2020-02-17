نائب: تصريحات البرلمان الأوروبي عدوان على أعمال القضاء المصري

استنكر النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات عبارة عن تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري قبل أن يكون عدوانا صريحا على أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة.وأشار النائب فى بيان صحفى له، إلى أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى تعتبر مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، بالإضافة إلى أنها تمثل ازدواجية فى المعايير والمواقف.وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن النظر للحقائق بمنطق مغلوط أصبحت السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات المشبوهة تجاه مصر، لافتا إلى أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى تثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأحادي الجانب، بشكل يعتمد على تقارير مشبوهة.واختتم النائب حسن السيد أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، قام بالرد على هذه التصريحات فى حينها، مؤكدا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسية، وأصبح يدرك بشكل كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.