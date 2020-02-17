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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد جلال يتسلم درع اللجنة النقابية لبيت الفنون

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:09 ص
خالد جلال
خالد جلال
آلاء حسن
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سلمت اللجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الأحد، درعها للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بمقر مكتبه بالقطاع.

حيث أهدى إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية بالبيت، يرافقه شريف سعدة أمين عام اللجنة، الدرع تقديرا لما يقدمه من عطاء وإبداع في المجال الثقافي والفني، الذي كان من المقرر تسليمه خلال حفل تكريم اللجنة لكوكبة من العاملين بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، في الرابع من شهر فبراير الجاري على مسرح البالون، وتعذر ذلك بسبب حالة الإجهاد الشديدة التي أصيب بها المخرج خالد جلال نتيجة ضغط العمل، في ذلك الوقت.

يذكر أن حفل التكريم شهده الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان ماهر سليم، وقدم الحفل الفنان مجدي صبحي، وكرمت الفنانة مديحة حمدي، ومداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوي، والفنان أحمد ماهر.

كما أهدى درع النقابة لـ ٦٥ فنانا وإداريا من العاملين بالبيت الذين تصل أعمارهم إلى سن الـ ٦٠ خلال عام ٢٠٢٠، وأيضا من الذين كان لهم دور كبير في العمل فى الفترة الماضية، إلى جانب أسماء عدد من العاملين بالبيت الذين رحلوا عنا أثناء خدمتهم الوظيفية، فى مقدمتهم اسم فنان السيرك القومى العالمى محمد الحلو مدرب الأسود والنمور.
خالد جلال
خالد جلال
خالد جلال
خالد جلال
خالد جلال
خالد جلال

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