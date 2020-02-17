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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جابان تايمز: اليابان تسجل حالتي إصابة جديدتين بالـ«كورونا»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:08 ص
كورونا
كورونا
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أبلغت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، عن ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا في منطقة كانتو مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في اليابان إلى 61 حالة بالإضافة إلى ركاب وطاقم السفينة "دايموند برنسيس" السياحية التي تأكد إصابة المئات من ركابها بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية - في بيان أوردته صحيفة (جابان تايمز) أن حالة الإصابة الأولى بالفيروس ظهرت في مستشفى ساجاميهارا تشو في مدينة ساجاميهارا بمقاطعة كاناجاوا، مشيرة إلى أن المريض هو أحد العاملين بالمستشفى والذي كان يعالج سيدة تبلغ من العمر 80 عاما وتوفيت يوم الخميس الماضي وأصبحت الوفاة الوحيدة في اليابان بسبب الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الثانية هي لأحد موظفيها وهو في الخمسينيات من عمره والذي كان يعمل على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما ليجمع المعلومات داخل السفينة ويرسلها إلى الوزارة، مؤكدة أنه لم يكن له أي اتصال مباشر مع الركاب أو طاقم السفينة لكنه أصيب بحمى وظهرت اختبارات الكشف عن الفيروس إيجابية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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