الجيش السوري يواصل التقدم شمال غرب مدينة حلب

ما زالت قوات الجيش السوري، اليوم الاثنين، تحاول التقدم للسيطرة على جبل الشيخ عقيل الواقع شمال غرب مدينة حلب، وتهدف قوات الجيش لإسقاط مناطق واسعة ناريا عبر التقدم من الشيخ عقيل والوصول إلى جبل الشيخ بركات، فيما تترافق الاشتباكات العنيفة مع ضربات صاروخية مكثفة.ويأتي تقدم قوات الجيش عقب التقدمات المتسارعة لها يوم أمس الأحد، والتي تمثلت بالسيطرة على عشرات البلدات والقرى والمناطق شمال وشمال غرب حلب، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وفي السياق ذاته، شنت طائرات روسية غارات عدة على مناطق شمال غرب حلب فجر اليوم الاثنين، كما قصفت قوات الجيش السوري مناطق في محيط سرمين بريف إدلب.