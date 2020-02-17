رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

387 مليون ريال تداولات في بورصة السعودية بمستهل التعاملات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:07 ص
بورصة السعودية
بورصة السعودية
اكرم عمران - طارق عتمان
طباعة
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% رابحا 30.27 نقطة ليصل إلى مستوى 7867.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 3.87% رابحا 314.38 نقطة ليصل إلى مستوى 8443.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 17.2 مليون سهم بقيمة 387 مليون ريال، وارتفعت أسهم 126 شركة، فيما تراجعت 29 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.79%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاعى الاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.40%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والبنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.18%، ثم قطاعى السلع طويلة الأجل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.24%.

وجاء سهم "سلامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.16%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 3.13%، ثم الدرع العربى بنسبة 2.68%، فيما جاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.26%، ثم العبد اللطيف بنسبة 1.09%، ثم متطورة بنسبة 0.89%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد، مساء أمس الأحد، على تعيين الدكتور زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة اعتبارًا من 17 فبراير 2020م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس فى 29 يونيو 2021.

يحمل الدكتور زياد الحقيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، ويشغل عضوية مجلس الإدارة لعدد من الشركات والمؤسسات، تقلد الدكتور زياد الحقيل عددًا من المناصب الإدارية المهمة أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة والرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة ووكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية والمشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة.

وشكر أعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع، للجهود التي قام بها خلال فترة تكليفه بمهام رئيس مجلس الإدارة، وإدارته للشركة بحكمة وخبرة واقتدار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى كامل: «طلبوا من حمو بيكا رشوة 300 ألف جنيه عشان يغني»

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 1770 شخصًا

منذ حوالي 19 ساعة

الصور الأولى للمخطط التطويري لميدان التحرير

منذ حوالي 13 ساعة

هانى شاكر لـ«المصنفات»: بلغوا «الآداب» عن محمد رمضان

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

«سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

خالد جلال يتسلم درع اللجنة النقابية لبيت الفنون

«الأرملة التي تكتب الخطابات سرًا» تتحلى في ثوبها الإيطالي

عبدالدايم: الفنون الشعبية جزء أصيل من ركائز المجتمعات

تفاصيل اجتماع إدارة البيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار