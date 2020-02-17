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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تعتزم إجلاء رعاياها من «السفينة الموبوءة»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:06 ص
السفينة الموبوءة
السفينة الموبوءة
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أن بلاده سترسل رحلة جوية إلى اليابان بعد غد الأربعاء، لإجلاء رعاياها الموجودين على متن السفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما".

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين أنه سيتم وضع الرعايا 14 يوما أخرى في الحجر الصحي بقرية في مدينة داروين بشمال استراليا.

وقال موريسون "على مدار الأسبوعين الماضيين، تعرض أكثر من 200 من الاستراليين والركاب الآخرين على متن السفينة (دايموند برينسيس) لمحنة كبيرة، ونحن نتخذ هذا الإجراء بناء على نصيحة واضحة من خبرائنا الطبيين".

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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