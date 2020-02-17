ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وإجراء تحليل طبي لـ 225 سائقًا، وإثبات تعاطي 30 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، وجرى ضبط المتعاطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات على السيارات، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها.وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.