رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:04 ص
ضبط سائقا
ضبط سائقا
عمرو المزيدي - ندى حمدي
طباعة
نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وإجراء تحليل طبي لـ 225 سائقًا، وإثبات تعاطي 30 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، وجرى ضبط المتعاطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات على السيارات، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة عينة تحليل السيدة المشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور

منذ حوالي 15 ساعة

لحظة وصول السيسي جنازة قائد القوات الجوية الأسبق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش السورى يقصف تمركزًا تركيًا فى حلب

منذ حوالي 7 ساعات

مصرع 14 وإصابة 20 فى حادث دهس بالكونغو

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

«سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

خالد جلال يتسلم درع اللجنة النقابية لبيت الفنون

«الأرملة التي تكتب الخطابات سرًا» تتحلى في ثوبها الإيطالي

عبدالدايم: الفنون الشعبية جزء أصيل من ركائز المجتمعات

تفاصيل اجتماع إدارة البيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار