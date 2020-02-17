ماليزيا تمنع دخول جميع سفن الرحلات البحرية القادمة من الصين

أكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية وان عزيزة وان إسماعيل، إن بلادها منعت دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانيء صينية أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء "برناما" الماليزية.وأعلنت المسؤولة الماليزية، اليوم الأحد، عن اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية على متن السفينة، تبلغ من العمر 83 عاما، بالفيروس.وأوضحت أن السفينة "ويستيردام" قد رست في هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يوما بدءا من الأول من فبراير الجاري.