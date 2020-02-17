إنشاء معمل للنحت والخزف بتربية قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن استعداد كلية التربية لإنشاء معمل منفصل للنحت والخزف بجوار المبنى التعليمي.وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، إن المعمل الجديد يتبع قسم التربية الفنية والموسيقية بالكلية، وسيتم بناؤه بجوار المبنى التعليمي رقم 2، ويتم تزويده بحجرة خاصة بالفرن الحراري، موضحا أنه من المزمع افتتاح معمل الخزف والنحت مع بداية العام الأكاديمي القادم 2021- 2020.ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور مدحت صالح أن كلية التربية ستشارك فى اختيار أستاذ من قسم الصحة النفسية بالكلية وانتدابه للعمل كأخصائي للصحة النفسية في العيادة النفسية بالمستشفى الجامعي التخصصي، ووقع الاختيار على الدكتورة سالى عنتر.واختتم أن كلية التربية تستعد لاستكمال معامل الكمبيوتر بها استعدادا لعقد اختبارات القدرات بالعام الأكاديمي الجديد وفق نظام الاختبارات الإلكترونية.