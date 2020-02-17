برلماني: 25% رسوم وقائية على واردات «البليت» يحد من استيراده

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بإعلان نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن تقديم دراسة خاصة بقرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 25%، لتحديد مدى تضرر مصانع الدرفلة منه.وأكد عمر، في بيان صحفىي له، أن هذا القرار إيجابي جدا من وزيرة الصناعة، وسيساهم في الحد من استيراد خام البيت من الخارج، والذي يؤدي إلى إغلاق مصانع الحديد في مصر، ما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن فرض رسوم وقائية على واردات البليت سيساعد أيضا في تصريف المخزون العالي من الحديد، خاصة وأن البليت المستورد يؤثر على المصانع بشكل سلبي ويجعلها تعمل بجزء قليل من طاقتها ما يؤدي لإغلاقها.وأشاد أيضا بما أعلنت عنه وزيرة الصناعة أيضا، بشأن دراسة القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة، حتى تكون هناك إمكانية لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.