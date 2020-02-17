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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طبقة صابون تغطى سطح مياه ترعة سيف بالغربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:55 ص
ترعة سيف بالغربية
ترعة سيف بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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سادت حالة من الفزع والهلع بين أهالي قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، بعد أن غطت طبقة صابون سطح مياه ترعة بحر سيف المغذية للأراضي الزراعية المارة بالقرية، وتكررت بصفة متقطعة خلال الأيام الماضية.

وأكد عصام عمارة، عضو المجلس المحلى السابق، إن سبب ذلك الصابون يرجع إلى تشغيل محطة خلط المياه الموجودة بمدخل القرية على مصرف تلا، ورفعها من مصرف تلا العمومي إلى ترعة بحر سيف المغذية للأراضي الزراعية بالقرية والقرى المجاورة.

وأوضح أن ذلك الأمر أدى إلى ظهور تلك الطبقة على سطح المياه وهي من الملوثات الناتجة عن صرف المصانع بطنطا والصرف الصحي بقرب مركز طنطا والتي تصرف في مصرف تلا العمومي مباشرة.

وأضاف أنه مع معاناة بعض القرى بمركز كفر الزيات مثل قصر بغداد وكفر الأشقر لوقوعها في نهايات ترعة بحر سيف لجأ مسئولو الري إلى إنشاء محطة لخلط المياه ورفعها من مصرف تلا الملوث للبيئة وخلطها بمياه ترعة بحر سيف العذبة.

وطالب بسرعة تحرك أجهزة البيئة وتدخل محافظ الغربية لمعاينة الأثر البيئي الناتج عن تشغيل تلك المحطة وخلط مياه الصرف بالمياه العذبة حفاظا على صحة المواطنين وسلامة الزراعات أو إيقاف تشغيل تلك المحطة.

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