ضبط 528 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، حملة موسعة استهدفت ضبط 528 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 528 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن 128 حكم حبس جزئي، 22 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 260 حكم غرامات، و116 أحكام المخالفات، وحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.