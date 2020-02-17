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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: ارتداء الكمامات في الشوراع والمدارس «مضر»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:50 ص
الكمامات
الكمامات
هدير شعراوي
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حذر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، من ارتداء الكمامات باستمرار ومن دون داع في المدارس والشوارع وبشكل مستمر أمر غير صحيح، وقد يكون مضرا، منوها بأن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، لم توصيا باستمرار ارتداء الكمامات.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام الكمامة عند الضرورة، أو عند مخالطة حالة مرضية، ويكون لفترة محددة، إذ أن استنشاق الهواء النقي مهم للفرد.

وأضاف، أن ارتداء الكمامة من دون داع أعطى فرصة للتجار أن يرفعوا سعرها، مؤكدًا أن مصر لديها مخزون كاف من الكمامات.

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