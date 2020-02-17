ازدحام على «الدائري» وكوبري أكتوبر ومحور 26 يوليو

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وشهدت الطرق التالية، كثافات مرورية في الذروة الصباحية:- وصلة المريوطية حتى منزل الأوتوستراد وكورنيش المعادي.- ظهرت كثافات مرتفعة بطرق وسط البلد، كوبري أكتوبر، وكوبري قصر النيل والمحور.- طريق العروبة بمدينة نصر في الاتجاه القادم من الكلية الحربية وطريق المطار.- محور جوزيف تيتو شهد تكدس مروري من منزل الدائري.- ظهرت الكثافات بصورة مرتفعة بشارعي فيصل والهرم وكذلك ميدان لبنان.- الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، ظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج.- دائري المرج والمنيب.- محور صلاح سالم.- كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط القاهرة.- محور 26 يوليو شهد كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان.- محور صفط اتجاه الدائري.- شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة.