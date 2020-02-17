حادث تصادم وراء الكثافات المرورية بنفق الجولف

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة صباح اليوم الاثنين، بنفق الجولف بسبب وقوع حادث تصادم قبل النفق في الاتجاه القادم من الدائري ومتجه إلى مناطق الجولف والشويفات، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير، وسحب الكثافات المرورية.تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغًا بوجود حادث تصادم قبل نفق الجولف وتأثير على حركة السير بالطريق الدائري والمتجه إلى مناطق الجولف والشويفات، وعلي الفور تم تكثيف الخدمات بأماكن الكثافات، وكذلك الدفع بالأوناش المرورية لإزالة آثار الحادث من الطريق.