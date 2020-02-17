الأنبا موسى يترأس القداس الإلهي بلندن

تراس الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر؛ بلاد المهجر، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مار مرقس بلندن.شارك في الصلاة، القس توماس راعي الكنيسة؛ ولفيف من كهنة وشمامسة الكنيسة، بالإضافة إلى شعب الكنيسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 24 فبراير الجاري؛ لبدء صوم الكبير والمعروف بصوم القيامة، وذلك لمدة 55 يوما ينتهى ليلة سبت النور.ويعد الصوم الكبير من الأصوام ذات الدرجة الأولى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ يمتنع فيه الأقباط عن المأكولات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية.