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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد تواصل التطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثاني (صور)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:38 ص
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
بورسعيد/شيماء رشاد
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واصلت فرق مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام بالمجان، ضمن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك لمدة 4 أيام بدأت أمس الأحد وستستمر حتى الأربعاء المقبل 19 فبراير.

وتتم عملية التطعيم بوضع نقطتين في فم الطفل بزاوية 45 درجة، من خلال 350 فرقة طبية مدربة بواقع 100 فرقة بالريف و250 فرقة بالحضر، بالاضافة إلى الفرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة التي تعمل وفق خطة عمل محددة.

من جانبه رئيس قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، في تصريحات صحفية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم 109 ألف طفل في بورسعيد، مؤكدا على أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين ببورسعيد، وأنه تم تدريب جميع الفرق الطبية على التطعيم، كما يتم التطعيم من منزل لمنزل لجميع الأطفال بأنحاء المحافظة من خلال الفرق المتحركة بخلاف الفرق الثابتة.

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