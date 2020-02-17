وثيقة سرية تكشف محاولات أردوغان الحصول على «شنجن» لأحد ممولي القاعدة

كشف الموقع السويدي نودريك مونيتور، عن وثيقة سرية أكدت محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحصول على تأشيرة شنجن من سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أنقرة، من أجل أحد أفراد تنظيم القاعدة وهو مدرج من قبل أمريكا والأمم المتحدة كممول للقاعدة لسنوات.وبحسب وثائق الموقع السرية، حاول رئيس الأركان في جيش أردوغان حسن دوان، الحصول على تأشيرة شنجن لـ ياسين القاضي، الذي كان مدرجًا على لائحة العقوبات من قبل الإدارة الأمريكية.فيما رفضت معظم السفارات الطلب، الذي قيل أن أردوغان نفسه أقره، وأشارت السفارة الفنلندية إلى أنها قد تنظر في الطلب، لكن القرار تأخر انتظارًا لتعليمات من هلسنكي بشأن كيفية المتابعة.وتم تقديم اقتراح تأمين تأشيرة شنجن للقاضي أولًا من قبل مصطفى لطيف طباش، وهو رجل أعمال مقرب من أردوغان وشريك القاضي في تعاملات سرية في تركيا، حيث كان القاضي ينقل مبالغ كبيرة من المال إلى تركيا في مشروع مشترك مع طباش، وابن أردوغان نجم الدين بلال أردوغان، في ما وصفه المحققون الأتراك بأنه نقابة إجرامية منظمة أنشئت للانخراط في عملية احتيال على قطعة قيمة من الممتلكات العامة في إسطنبول باستخدام الشخصيات القوية في الحكومة.وخطط طباش لأخذه في رحلة إلى إسبانيا، مع أن تكون المحطة التالية هي المغرب، ونظرًا لأنه يحتاج إلى تأشيرة شنجن لـ إسبانيا، فقد أراد طباش الحصول على تأشيرة له باستخدام نفوذ أردوغان مع السفارات الأجنبية في أنقرة.