رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادي الجديد: تطعيم 26 ألف طفل في اليوم الأول ضد «الشلل»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:41 ص
تطعيم
تطعيم
أ ش أ
طباعة
قال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، إنه تم تطعيم 26868 طفلًا في ختام اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 58.2 % من المستهدف تطعيمه على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 384441 طفلًا طوال فترة الحملة والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ الحملة في جميع المدارس والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية القروية، من خلال 225 فريق طبى مستهدف تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال على مستوى مراكز المحافظة الخمسة وقراهم، في حملة تنفذها الوزارة في الفترة من 16- 19 فبراير الجاري، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة، كما أن التطعيم آمن ولا توجد أي موانع للتطعيم للأطفال.

وأضاف أن عملية تطعيم الأطفال تتم من خلال فرق متحركة وثابتة تجوب قرى ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم يتم من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع، حيث تم تقسيم مدن المحافظة إلى قطاعات وتسكين رؤساء لفرق التطعيم للإشراف الكامل على توصيل المصل لكل طفل وقاية من هذا المرض، مشيرًا إلى أن محافظة الوادي الجديد خالية من شلل الأطفال طوال العشر سنوات الماضية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

منذ حوالي 19 ساعة

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

منذ حوالي 17 ساعة

الصور الأولى للمخطط التطويري لميدان التحرير

منذ حوالي 3 ساعات

«فيسبوك» تعلن إنشاء «مجلس رقابة» يسمح بالمراجعات الخارجية

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

«سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

«الأرملة التي تكتب الخطابات سرًا» تتحلى في ثوبها الإيطالي

عبدالدايم: الفنون الشعبية جزء أصيل من ركائز المجتمعات

تفاصيل اجتماع إدارة البيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار

بيسان عدوان تعلن عن شرطها لسحب «أرواح على الهامش» من السوق