الوادي الجديد: تطعيم 26 ألف طفل في اليوم الأول ضد «الشلل»

قال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، إنه تم تطعيم 26868 طفلًا في ختام اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 58.2 % من المستهدف تطعيمه على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 384441 طفلًا طوال فترة الحملة والتي تستمر لمدة 3 أيام.وأكد وكيل الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ الحملة في جميع المدارس والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية القروية، من خلال 225 فريق طبى مستهدف تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال على مستوى مراكز المحافظة الخمسة وقراهم، في حملة تنفذها الوزارة في الفترة من 16- 19 فبراير الجاري، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة، كما أن التطعيم آمن ولا توجد أي موانع للتطعيم للأطفال.وأضاف أن عملية تطعيم الأطفال تتم من خلال فرق متحركة وثابتة تجوب قرى ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم يتم من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع، حيث تم تقسيم مدن المحافظة إلى قطاعات وتسكين رؤساء لفرق التطعيم للإشراف الكامل على توصيل المصل لكل طفل وقاية من هذا المرض، مشيرًا إلى أن محافظة الوادي الجديد خالية من شلل الأطفال طوال العشر سنوات الماضية.