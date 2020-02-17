نيبال تستضيف مؤتمر تأثير تغييرات المناخ على قمم الهيمالايا

أعلن وزير خارجية نيبال، براديب جياوالي، أن بلاده سوف تستضيف في شهر أبريل المقبل منتدى يهدف إلى مناقشة تأثيرات تغييرات المناخ على جبال الهيمالايا.وتضم نيبال 8 من أعلى 14 قمة جبلية في العالم، ومن هنا يأتي اهتمامها بتأثير التغير المناخي على القمم الجبلية وما يستتبع ارتفاع درجة حرارة الأرض من ذوبان الجليد من القمم الجبلية.وقال وزير الخارجية النيبالي أن النسخة الأولى من حوار ساجارماثا ستعقد في كاتمندو خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل بمشاركة 250 شخصا من بينهم خبراء ورؤساء دول وحكومات من 40 دولة.والمعروف أن ساجارماثا هو الاسم النيبالي لجبل أفيرست أعلى قمة جبلية في العالم.وأوضح المسئول النيبالي أن الجبال لا تقع في بؤرة الاهتمام في مناقشات التغير المناخي ومن هنا تأتي أهمية الاجتماع القادم، مشيرا إلى أنه حتى لو ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 5ر1 درجة مئوية فإن هذا يعني ارتفاع درجة حرارة الجبال بواقع 2 إلى 5ر2 درجة مئوية ومن هنا تأتي أهمية التركيز على تأثير تغير المناخ على الجبال.وكانت اللجنة الحكومية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة قد أوصت بخفض الزيادة في درجة حرارة الأرض لتكون 5ر1 درجة مقارنة بمستوياتها في عصر ما قبل الصناعة.