تزامنا مع بدء الصوم.. دير أبي سيفين يغلق أبوابة أمام الزائرين

أعلن دير الشهيد أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة عن عدم استقبال الزوار من الأقباط، خلال فترة الصوم الكبير والذي يبدأ في 24 فبراير الجاري.وقال الدير، في بيانا له، إنه سيبدأ في استقبال الأقباط وفتح أبوابه أمام الزائرين في 24 أبريل المقبل.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم «صوم القيامة»، في 24 فبراير المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتي الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.فيما كشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الصوم الكبير.وأضافت المصادر الكنسية، في تصريحاتها، أنه من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني خلوته في الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والقاهرة كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.وتابعت المصادر أنه على مدار الصوم الكبير تغلق أبواب أديرة الرهبان والراهبات بجميع المحافظات المصرية، ولا يستقبلون بالأديرة زوارًا تمامًا، لتكريس تلك الفترة للصوم والصلاة.