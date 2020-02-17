مطران القدس يزور اليونان بمشاركة كهنة الكنيسة القبطية

بدأ الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، زيارته إلى دولة اليونان، بمشاركة عدد من كهنة ورهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 24 فبراير الجاري للاحتفال بصوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة والذي ينتهى ليلة سبت النور.ويمتنع الأقباط خلال الصوم الكبير عن المأكولات الحيوانية والأسماك، ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية من الدرجات الأولى.