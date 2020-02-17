الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة.وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 13 والعظمى 18شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 18طنطا الصغرى 12 والعظمى 18دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 17بلطيم الصغرى 13 والعظمى 18مطروح الصغرى 12 والعظمى 18السلوم الصغرى 11 والعظمى 17سيوة الصغرى 09 والعظمى 19بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17دمياط الصغرى 12 والعظمى 17الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 18الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20السويس الصغرى 12 والعظمى 19العريش الصغرى 11 والعظمى 18رفح الصغرى 11 والعظمى 17رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22نخل الصغرى 05 والعظمى 21نويبع الصغرى 18 والعظمى 20طابا الصغرى 15 والعظمى 18كاترين الصغرى 07 والعظمى 16الطور الصغرى 15 والعظمى 18شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25الفيوم الصغرى 12 والعظمى 19بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20المنيا الصغرى 10 والعظمى 21أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22قنا الصغرى 10 والعظمى 24الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25أسوان الصغرى 15 والعظمى 25أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 26الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 25شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27حلايب الصغرى 19 والعظمى 24رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25