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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:42 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 13 والعظمى 18
شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 18
طنطا الصغرى 12 والعظمى 18
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 17
بلطيم الصغرى 13 والعظمى 18
مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
السلوم الصغرى 11 والعظمى 17
سيوة الصغرى 09 والعظمى 19
بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17
دمياط الصغرى 12 والعظمى 17
الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 18
الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20
السويس الصغرى 12 والعظمى 19
العريش الصغرى 11 والعظمى 18
رفح الصغرى 11 والعظمى 17
رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22
نخل الصغرى 05 والعظمى 21
نويبع الصغرى 18 والعظمى 20
طابا الصغرى 15 والعظمى 18
كاترين الصغرى 07 والعظمى 16
الطور الصغرى 15 والعظمى 18
شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24
الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25
الفيوم الصغرى 12 والعظمى 19
بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20
المنيا الصغرى 10 والعظمى 21
أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23
سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22
قنا الصغرى 10 والعظمى 24
الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25
أسوان الصغرى 15 والعظمى 25
أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 26
الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 25
شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26
أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27
حلايب الصغرى 19 والعظمى 24
رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25

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