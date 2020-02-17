«المحافظين» يطرح رؤيته حول الانتخابات لوفد «التنسيقية»

استضاف حزب «المحافظين» وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي، عُقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، والمستشار محمد عبد المولى، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور أشرف بلبع، نائب رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي.وعرض قادة الحزب، خلال اللقاء، وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.وأشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.