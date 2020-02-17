بأول أيام الحملة.. تطعيم 383 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال من المقيمين بالمحافظة يبلغ 872 ألفًا و237 طفلًا، موزعين على مناطق المحافظة المختلفة.وأوضح عثمان، أن التطعيم يجرى عن طريق فرق ثابتة فى الوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات، علاوة على فرق ثابتة أخرى بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين، كما توجد فرق متحركة تجوب الشوارع، مشيرا إلى أن التطعيم فى قرى الظهير الريفى والصحراوى بالمحافظة يتم بواسطة فرق طبية تتحرك من منزل لمنزل.بدورها، قالت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الفرق الثابتة والمتحركة أتمت فى أول أيام الحملة تطعيم 44% من الأطفال المستهدفين بإجمالي 383 ألفًا و150 طفلًا، وجاءت إدارة برج العرب الصحية فى المركز الأول من حيث نسب التغطية محققة تطعيم 60.7% من المستهدف، تليها منطقة العامرية بنسبة تغطية 53.1%، ثم منطقة العجمى بنسبة تغطية 44.1%.أما من حيث أعداد الاطفال الذين تم تطعيمهم فى اليوم الأول فقد جاءت منطقة المنتزه الطبية فى المركز الأول بعدد 116 ألفًا و15 طفلًا، تليها منطقة العامرية بـ66 ألفًا و531 طفلًا، ثم العجمي 62 ألفًا و64 طفلًا.وكانت قد بدأت صباح أمس فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التى تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل على مستوى الجمهورية، من سن يوم حتى 5 سنوات من المصريين والضيوف العرب والأجانب المقيمين بالبلاد فى الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2020.جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2006، إلا أن وزارة الصحة تستمر فى تنفيذ حملات التطعيم ضد المرض لرفع المناعة بين الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالبلاد لضمان الاستمرار فى الحافظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.