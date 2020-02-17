الأنبا عمانوئيل يلتقي براهبات إيبارشية «طيبة»

التقى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية «طيبة» للأقباط الكاثوليك، مع الأخوات الراهبات في اللقاء الدوري لهن بالمطرانية، وذلك في عيد الهيكل، وفقًا للتقويم اليولياني.بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي قدمها صاحب النيافة على نية الأخوات الراهبات وخدمتهن في مختلف الرعايا، وخلال القداس تم تجديد النذور الرهبانية.وبدأ اللقاء بكلمة من نيافة الأنبا عمانوئيل حول أخبار الكنيسة الجامعة والمحلية ومسيرة الإيبارشية، وتلى ذلك لقاء مع الأب ماركو ميخائيل عن القراءة الروحية حول، الحياة المكرسة والنذور الرهبانية، وذلك في جو مليء بالبهجة.