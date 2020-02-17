منح رتبة القمصية للقس «سيرافيم» بإيبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بقرية الشناوية، مركز ناصر التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح قام نيافته بإتمام صلوات منح رتبة القمصية للقس سيرافيم ملك، كاهن الكنيسة ذاتها.وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.ومن جانبه، ترأس نيافة الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، قداس عيدي دخول السيد المسيح الهيكل وشهداء العصر الحديث بالكنيسة المرقسية بملوي، وخلاله صلى صلوات سيامة خمسة من الشمامسة لينالوا درجة «دياكون»، وذلك تمهيدًا لسيامتهم في درجة القسيسية يوم الأحد القادم للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية.كان نيافته قد أعلن أسماء المرشحين للكهنوت في كافة وسائل الإعلان الخاصة بالإيبارشية في كل الكنائس منذ عشرة أيام، ليتسنى لأبناء الإيبارشية إبداء الرأي بشأنهم خلال هذه المدة.