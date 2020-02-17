بعد توسعتها وتجديدها.. تدشين كنيسة مارجرجس بعزبة شهات بمطاي

احتفلت قرية شهات التابعة لإيبارشية مطاي بتدشين كنيسة الشهيد مارجرجس بيد أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا جوارجيوس، وذلك بعد توسعتها وتجديدها.وتم تدشين ثمانية مذابح بالكنيسة، كالتالي:احتوى الطابق السفلي على ثلاث مذابح، حيث تمت تسمية المذبح الرئيس به على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسمي القديسين الأنبا بيشوي والأنبا بولا.أما في الطابق الأول فتم تدشين المذبح الرئيس به على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، والمذبح القبلي على اسمي الشهيد أبي قسطور والقديس الأنبا أبرام.كما دشن في الطابق الثاني المذبح البحري على اسم القديسين قزمان ودميان، والقبلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل.وبدأت الكنيسة المدشنة اليوم، داخل جمعية عام ١٩٥٠ وتم بناؤها ككنيسة في عام ١٩٧١، ثم صدر لها قرار إحلال وتجديد ليتم بناءً عليه توسعتها لتصل إجمالي مساحتها، بالمباني الملحقة بها إلى ما يزيد عن ٢٠٠٠ متر.