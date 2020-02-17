160 متدربًا ضمن المرحلة الثانية لبرنامج «التعليم الكنسي» بديروط

نظم فريق تدريب ١٠٠٠ معلم كنسي التابع لإيبارشية صنبو وديروط بأسيوط حلقة تدريبية لخدام الإيبارشية ضمن المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي، حضرها ما يزيد عن ١٦٠ خادمًا وخادمة.تم توزيع المشاركين على ٦ ورش مختلفة، اعتمدت على مصادر التعليم الخمسة التي يتبناها البرنامج، وهي «الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآباء، وتاريخ الكنيسة، والهوية القبطية».اعتمد المدربون على استخدام أساليب التعليم التفاعلي والمشاركة والعصف الذهني خلال الورش التدريبية.