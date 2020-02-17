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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

160 متدربًا ضمن المرحلة الثانية لبرنامج «التعليم الكنسي» بديروط

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:09 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس
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نظم فريق تدريب ١٠٠٠ معلم كنسي التابع لإيبارشية صنبو وديروط بأسيوط حلقة تدريبية لخدام الإيبارشية ضمن المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي، حضرها ما يزيد عن ١٦٠ خادمًا وخادمة.

تم توزيع المشاركين على ٦ ورش مختلفة، اعتمدت على مصادر التعليم الخمسة التي يتبناها البرنامج، وهي «الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآباء، وتاريخ الكنيسة، والهوية القبطية».

اعتمد المدربون على استخدام أساليب التعليم التفاعلي والمشاركة والعصف الذهني خلال الورش التدريبية.

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