«مارتيريوس» يترأس قداس الذكرى الثانية لنياحة الأنبا بقطر

أحيت إيبارشية الوادي الجديد الذكرى الثانية لنياحة أسقفها السابق مثلث الرحمات الأنبا بقطر، وذلك على هامش احتفالات الكنيسة القبطية بعيد دخول السيد المسيح الهيكل والذي يوافق أيضًا عيد شهداء العصر الحديث.وأقيم قداس الذكرى بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة، حيث تولى خدمته نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، وشاركه نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد.ورحل نيافة الأنبا بقطر، أسقف الوادي الجديد السابق، عن عالمنا عصر الجمعة ١٦ فبراير عام ٢٠١٨، وهو من أبناء دير السيدة العذراء المحرق، ويعد أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد بعد ثماني قرون، حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥ م، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦ م.