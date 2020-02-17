تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وخسر مؤشر «نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهما 56. 150 نقطة أو ما يعادل 64. 0% ليصل إلى 03. 23537 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 67. 14 نقطة، أو86. 0%، ليصل إلى 20. 1688 نقطة.