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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وخسر مؤشر «نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهما 56. 150 نقطة أو ما يعادل 64. 0% ليصل إلى 03. 23537 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 67. 14 نقطة، أو86. 0%، ليصل إلى 20. 1688 نقطة.

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