اليوم.. الملتقى التوظيفى السنوى لـ«صيدلة طنطا»

تنظم كلية الصيدلة بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، الملتقى التوظيفي السنوي للكلية، الذي يستهدف ربط الخريجين بسوق العمل، وسد الثغرة بين احتياجات سوق العمل والتعليم العالي.وأوضحت الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية أن، الملتقى سيشمل معرضًا لعدد من شركات الأدوية، بالإضافة إلى عرض البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة بكلية الصيدلة ومنها: برنامج دبلوم اليقظة الدوائية، برنامج دبلوم الرقابة الدوائية، برنامج الدبلوم المهني في الكيمياء الحيوية والتحليل الإكلينيكي، البرنامج المهني لدكتور الصيدلة، برنامج دبلوم الصيدلة الاكلينيكية.وأشارت العشماوى إلى، قيام الشركات المشاركة بتجميع السير الذاتية "C.V" الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة والمستوى الخامس والصيادلة حديثي التخرج؛ لتوفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى مشاركة الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية في الملتقى بمحاضرة توعوية للطلاب.