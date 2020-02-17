رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. الملتقى التوظيفى السنوى لـ«صيدلة طنطا»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:13 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تنظم كلية الصيدلة بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، الملتقى التوظيفي السنوي للكلية، الذي يستهدف ربط الخريجين بسوق العمل، وسد الثغرة بين احتياجات سوق العمل والتعليم العالي.

وأوضحت الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية أن، الملتقى سيشمل معرضًا لعدد من شركات الأدوية، بالإضافة إلى عرض البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة بكلية الصيدلة ومنها: برنامج دبلوم اليقظة الدوائية، برنامج دبلوم الرقابة الدوائية، برنامج الدبلوم المهني في الكيمياء الحيوية والتحليل الإكلينيكي، البرنامج المهني لدكتور الصيدلة، برنامج دبلوم الصيدلة الاكلينيكية.

وأشارت العشماوى إلى، قيام الشركات المشاركة بتجميع السير الذاتية "C.V" الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة والمستوى الخامس والصيادلة حديثي التخرج؛ لتوفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى مشاركة الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية في الملتقى بمحاضرة توعوية للطلاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع 14 وإصابة 20 فى حادث دهس بالكونغو

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش السورى يقصف تمركزًا تركيًا فى حلب

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

«سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

«الأرملة التي تكتب الخطابات سرًا» تتحلى في ثوبها الإيطالي

عبدالدايم: الفنون الشعبية جزء أصيل من ركائز المجتمعات

تفاصيل اجتماع إدارة البيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار

بيسان عدوان تعلن عن شرطها لسحب «أرواح على الهامش» من السوق