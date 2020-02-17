حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.وقالت الوزارة، إنه بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان في المواد القومية «اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية»، ستطبق بشأنهم القرارات المنظمة، ويشترط لتقدم الطلاب لأداء امتحان في المواد المشار إليها أن تكون المدرسة المقيد بها هؤلاء الطلاب صادر لها ترخيص من الوزارة بتدريس المناهج الدولية الآتية: «IGCSE ، الابيتور، الدبلومة الأمريكية» أو أى شهادة دولية أخرى.وأضافت الوزارة أنه يشترط أن يكون هؤلاء الطلاب مقيدون بالصف الثاني عشر في العام الدراسي 2019،2020، على النظام الذي يدرسون عليه، وأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، واجتاز امتحانات الصف الأول الثانوي العام في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا، وكذلك امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان، على أن تقوم المدرسة بتقديم المستندات التي تثبت أحقية الطالب في التقدم.وبالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الأدبية، يشترط النجاح في مادتي التاريخ والجغرافيا.وأعلنت التربية والتعليم، خطوات التقدم للامتحان، حيث تم تكليف مندوب بتفويض من المدرسة للحضور إلى الإدارة العامة للامتحانات واستلموا استمارات التقدم للامتحان وبدأ الطلاب بتحريرها، ويرفق بها كشف درجات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، وكشف درجات للصف الأول الثانوي العام في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا صادر من المدرسة الناجح بها الطالب معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، وكشف درجات لصف الثاني الثانوي الأم في مواد اللغة العربية والتربية الدنية والمواطنة و حقوق الانسان معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، بالإضافة إلى مادتي التاريخ والجغرافيا بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات الأدبية ، وما يفيد بسداد الطلاب مقابل تقديم الخدمة مبلغ 500 جنيه عن كل مادة باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتقوم المدرسة بتسديده مقابل تقديم الخدمة بإيصال توريد باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.