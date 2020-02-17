أمريكا تجلي مواطنيها من على متن «السفينة الموبوءة»

قالت السفارة الأمريكية في طوكيو، اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية سيّرت رحلتين جويتين عارضتين؛ لنقل مئات الركاب من السفينة السياحية (دايموند برنسيس) المفروض عليها حجر صحي بمياه اليابان، جراء المخاوف من انتشار فيروس «كورونا».وأصبح حوالي 340 أمريكيا، كانوا عالقين على متن سفينة «دياموند برنسيس» السياحية في ميناء يوكوهاما، في طريقهم إلى الولايات المتحدة بعد فحصهم للكشف عن أعراض إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد.ومن المقرر يتم وضع العائدين من على متن السفينة رهن الحجر الصحي لمدة 14 يوما أخرى، وفيما يتعلق بمن ثبت إصابتهم بالفيروس فمازالوا في اليابان.